Radars : quelles seront les nouveautés sur la route en 2022 ?

Depuis quelques mois l'État a mis le turbo pour réparer les cabines endommagées. Par conséquent, en cette fin d'année, plus de 90% des machines sont actives et se multiplient : dès l'an prochain pas moins de 4.700 radars seront ainsi opérationnels.

Les radars seront bientôt capables de vérifier si le contrôle technique de notre voiture est bien à jour. Le projet est actuellement étudié par le ministère des Transports. Projet calqué sur celui des assurances. Depuis 2019, lorsque vous vous faites flasher, les forces de l'ordre peuvent vérifier si vous avez bien une assurance auto à jour. Là, le même principe s'appliquerait, après un excès de vitesse on pourrait consulter le fichier des contrôles techniques et voir ainsi si celui de votre véhicule est lui aussi bien à jour.



On estime que 560.000 conducteurs circulent sans un contrôle technique valide en France. Mais, si l'on prend en compte les étourdis ce chiffre grimpe. En effet, beaucoup zappent la date et font passer le contrôle technique de leur véhicule avec du retard. Ce qui fait grimper le chiffre à 10 millions d'automobilistes. Rappelons que le contrôle technique est obligatoire tous les deux ans pour les véhicules de plus de quatre ans.

De nouveaux types de radars

Fixés sur un mât, équipés d’une caméra et de 5 micros, les radars anti-bruit permettent d'identifier les véhicules les plus bruyants en particulier les deux-roues. Expérimentés dans plusieurs villes comme Toulouse et Nice, on devrait, durant l'année prochaine, passer à la phase sanction même si pour l'instant le montant du PV n'a pas été fixé.



Il existe également des voitures radars. Les voitures banalisées qui se fondent dans la circulation. Vous risquez l'an prochain d'en croiser pas moins de 400 conduites en partie par des sociétés privés. Ce type de véhicules, qui circule déjà dans 8 régions, sera déployé sur l’ensemble du territoire.



Enfin, la star des radars, "le hibou", utilisé depuis près de 15 ans sur les plages arrières des breaks de la gendarmerie ou de la police, va prendre sa retraite dans un an, et laisser place a un engin qui pourra s'installer sur un pont. Véritable couteau suisse, il pourra différencier une voiture d'un camion ou contrôler les franchissements de lignes continues par exemple. Redoutable, il aura l'œil partout. Ce n'est plus le radar hibou, mais le radar mouche !