Qui est WonderWomath, la prof de maths qui cartonne sur TikTok ?

Quiz, énigmes, calculs, anecdotes de prof, équations mises en scène... Sur le réseau social TikTok, WonderWomath vulgarise les mathématiques, en proposant du contenu pédagogique et humoristique.

Et cela fonctionne. Les courtes vidéos d'Estelle Kollar, enseignante dans le collège Louis-Armand à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), sont suivies par plus de 359.400 abonnés, avec une moyenne de 70.000 visionnages par publication. Et elle a reçu les félicitations de Cédric Villani, l'enseignant-chercheur médaillé en mathématiques.

La professeure de 28 ans a démarré avec une chaîne YouTube, intitulée CharisMathic, pour "remplacer les cours en visioconférence" pour ses élèves lors du premier confinement, rappelle France 3 Régions. Fin 2020, elle découvre TikTok et y voit "un créneau".

Admiratrice de Jamy Gourmaud

Sans rémunération, elle poste une vidéo quotidienne filmée avec son smartphone après les cours, pour laquelle elle passe "entre dix minutes et une heure maximum" et dans laquelle elle aborde des pans du programme scolaire de la sixième à la troisième ou répond aux demandes des élèves.

Celle qui admire Jamy Gourmaud, présentateur de l'émission culte C'est pas sorcier sur France 3, ne fait toutefois pas l'unanimité. WonderWomath est critiquée par des "enseignants de l’ancienne génération" qui regrettent le manque de rigueur scolaire traditionnel, ainsi que "des hommes condescendants" offusqués qu'une femme parle de science, explique Estelle Kollar à nos confrères de France 3.