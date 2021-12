Réforme du baccalauréat : les mathématiques plébiscitées par les lycéens

Depuis la réforme du Baccalauréat, les mathématiques ne sont plus obligatoires. Elles sont devenues une spécialité parmi plusieurs autres que l'on peut choisir dès la classe de première. L'Éducation nationale doit ce publier ce mercredi 8 décembre un bilan mais RTL peut déjà révéler que près des deux tiers des élèves ont pris la spécialité mathématiques.

En contrepartie, 36% des lycéens ne font plus du tout de maths, mais ce n'est pas un problème pour Olivier Sidkpohou, agrégé de mathématiques et inspecteur au sein de l'Éducation nationale. "L'essentiel est d'assurer à chaque élève d'avoir la quantité de mathématiques et le niveau de mathématiques dont il a besoin. Autant, un élève qui aime les mathématiques, il faut qu'il puisse en faire et en faire beaucoup. Un élève qui en a eu assez peut très bien faire autre chose", explique-t-il.

"L'une des inquiétudes c'est les attentes supposées de l'enseignement supérieur", poursuit Olivier Sidkpohou. "Certaines n'ont pas du tout besoin de mathématiques complémentaires, d'autres en ont besoin. Ce qu'il faut c'est pouvoir être clair par rapport au projet d'orientation", conclut-il.