publié le 31/12/2020 à 15:30

Certaines bouleversent nos vies, d'autres changent à jamais nos chemins... Qu'elles soient amoureuses, amicales, spirituelles ou même sportives, et à l'heure de clôturer une année 2020 si particulière, quelles sont vos plus belles rencontres ? Que vous apportent-elles au quotidien ? On est fait pour s'entendre vous parle de ce bienfait si important des rencontres magiques...

Véritables cadeaux de la vie, ces rencontres marquantes nous rappellent avant tout à quel point la vie peut être faite de souvenirs et de bonheurs partagés merveilleux. "On ne fait pas suffisamment attention aux petits cadeaux de la vie. On a besoin de choses époustouflantes pour se souvenir que la vie veut le meilleur pour nous", souligne Géraldyne Prévot-Gigan, psychopracticienne.

Ces rencontres inattendues demandent pourtant une acceptation de l'imprévu, accepter d'y faire face, et accepter les surprises qui peuvent en émaner. "Il faut être disposé aux rencontres, être prêt à les accueillir. Elles apparaissent comme un risque, et ce risque peut nous déstabiliser, nous faire peur..." explique Cécile Guéret, thérapeute gestalt.

Ces rencontres qui nous font nous découvrir...

Si certaines restent insignifiantes à nos yeux, d'autres nous marquent à jamais. Et à travers elles, c'est toute une part enfouie en nous qui s'exprime. "Ces rencontres nous renseignent et nous enseignent sur nous", éclaire Géraldyne Prévot-Gigan. Une découverte, et un apprentissage d'une part de nous jusqu'alors méconnue. "Le plus dur est certainement de pouvoir comprendre que certaines relations viennent nous enseigner ce qu'on n'avait pas encore compris, et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire", continue la psychopracticienne.

Qu'elles se poursuivent dans le temps ou non, la mémoire n'efface en rien ces rencontres merveilleuses. Pour chacun, c'est un sentiment de gratitude qui s'exprime vis-à-vis de ces personnes qui ont orienté nos vies, changé nos chemins. Une énergie bénéfique pour notre inconscient et notre bien-être. "On diffuse quelque chose de positif, des bonnes ondes autour de nous", continue Géraldyne Prévot-Gigan.

Dans une période de pandémie mondiale, où la visite des proches et des amis reste pour le moins limitée, parler de ces rencontres qui nous ont touchés, de ces moments partagés, permet de contribuer à garder ces liens si forts. Pour Cécile Guéret, "c'est émouvant de parler des gens qui ont compté pour nous. C'est important de pouvoir se le dire l'un envers l'autre, malgré les évolutions de vie, les chemins différents, et les différences".

Venez témoigner

Invités

- Géraldyne Prévot-Gigant, psycho praticienne, auteur de '' La force de la rencontre '' chez Odile Jacob.

La force de la rencontre

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt, auteur de '' Aimer, c'est prendre le risque de la surprise '' chez Albin Michel.

Aimer c'est prendre le risque de la surprise