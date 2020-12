Noël, anniversaires... Gâte-t-on trop nos enfants ?

publié le 09/12/2020 à 05:55

Noël, anniversaires, ou occasions particulières... Tous les prétextes sont bons pour offrir des cadeaux à nos enfants et les combler de joie. À l'heure où la société de consommation pousse à de plus en plus d'achats, les parents offrent parfois à foison des cadeaux pour rendre heureux leurs enfants. Mais est-ce la solution ? Les enfants sont-ils trop gâtés ?On est fait pour s'entendre s'est penchée sur la question.

Aujourd'hui, les tendances le confirment : on donne plus à nos enfants qu'on recevait de la part de nos parents, à l'époque. Dans chaque cadeau, il y a cette volonté bienveillante de rendre son enfant heureux, de procurer chez lui du plaisir. "On passe de la notion de cadeaux, à la notion d'achat. Or, le cadeau contient une surprise, quelque chose d'exceptionnel", témoigne Monique de Kermadec, psychologue.

Faire plaisir, mais de manière exceptionnelle, afin de ne pas habituer l'enfant à obtenir tout ce qu'il désire. Naît alors une certaine frustration, mais dont le rôle est essentiel pour l'épanouissement de l'enfant. "On pense que faire plaisir en le gâtant, c'est la recette du bonheur, mais c'est faux" explique Didier Pleux, docteur en psychologie. Et d'ajouter "le vrai bonheur se crée avec la frustration. On pense que répondre immédiatement, éviter ce manque et cette frustration apporte du bonheur, mais c'est l'inverse".

Un cadeau pour montrer son amour envers son enfant ?

Offrir à volonté pour faire plaisir à son enfant ne serait donc pas la solution à adopter. Mais donner un cadeau à son enfant, n'est-ce pas aussi un moyen de lui montrer notre amour ? Certainement. "En offrant, on cherche l'amour de cette personne. Sans enlever la part généreuse de notre geste, on attend quelque chose en retour, même inconsciemment" remarque Monique de Kermadec.

Mais ce cadeau matériel, offert sans raison, dans le but de voir son enfant joyeux, est-il le seul moyen de lui offrir ce bonheur tant espéré ? Non, "les cadeaux ne sont pas toujours matériels. On peut passer du temps ensemble, quitte à se faire plaisir soi-même" estime la psychologue. Et d'ajouter, "c'est la qualité de notre présence qui est le plus beau cadeau qu'on peut faire à son enfant".

Passer du temps ensemble, pour que l'enfant sache que recevoir est une chose, mais que lui aussi peut donner en retour. "Ils peuvent aider à faire des gâteaux, faire des dessins, toutes ces petites choses qui ne coûtent rien, mais qui créent le partage" explique Didier Pleux. Malgré toute l'insouciance qu'il représente, l'épanouissement d'un enfant ne se construit pas en recevant trop. Il doit apprendre que, même en grandissant, on n'obtient pas toujours ce que l'on souhaite. Mais pour Monique de Kermadec, "c'est aussi positif de désirer certaines choses".

