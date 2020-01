publié le 24/01/2020 à 05:55

Dans un monde où les rencontres se multiplient et semblent se simplifier grâce aux applications et aux sites notamment, trouver l’amour reste un chemin de croix pour des millions de personnes... Car nous n'avons pas tous la chance d'être frappé par un coup de foudre au coin de la rue ou de filer le parfait amour au premier regard ! Mais alors, comment s’ouvrir à la rencontre amoureuse ? Comment faire face à la surprise et à l’inattendu dans un monde où l’hyper-contrôle domine ?

Invité.e.s

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt et créatrice du blog La Psy Buissonnière. Auteure de Aimer, c'est prendre le risque de la surprise (Editions Albin Michel)



- Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute

