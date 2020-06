Une rencontre peut-elle bouleverser une vie ?

publié le 08/06/2020 à 07:22

Un professeur qui nous fait soudain prendre conscience de nos capacités, une célébrité que l'on admire et que l'on rencontre enfin, un simple inconnu qui nous touche particulièrement : quelle qu'elle soit pour vous, certaines rencontres, par une parole inspirante ou le souvenir qu'elle nous laisse, change notre vie à jamais. "On est fait pour s'entendre" se fait l'écho de l'histoire de vos plus belles rencontres et explorent leurs mécanismes.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie. Auteure de Descartes pour les jours de doute (Editions Flammarion/Versilio)

- Géraldyne Prévot-Gigant, psychopraticienne et conférencière. Auteure de La force de la rencontre (Editions Odile Jacob)