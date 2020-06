Quelles sont les villes où il fait bon télétravailler ?

publié le 11/06/2020 à 06:00

C'est une préoccupation majeure des Français qui a dû prendre plus d'importance après deux mois de confinement : trouver une ville où il fait bon vivre mais aussi désormais télétravailler. Immobilier abordable, qualité de vie, qualité de l'air, mais aussi l'accessibilité de la ville et la qualité de son réseau internet sont des critères majeurs. Pour tenter d'établir un classement, le magazine Le Point, en partenariat avec RTL, a pris en compte plusieurs éléments.

Le palmarès élaboré par France Attractive s'appuie sur la croissance du trafic en gares,la couverture 4G, la couverture internet en très haut débit, la disponibilité des logements 4/5 pièces et plus, la population d'auto-entrepreneurs pour 1.000 habitants et le pourcentage d'espaces verts de la ville.

Au final, les villes moyennes semblent sortir grandies, avec 46 d'entre-elles parmi les 70 du classement. En tête de celles-ci, on retrouve ainsi La Rochelle qui devance Pau, Angoulême, Calais et Valence. Du côté des grandes villes, c'est Lille qui vire en tête.

La métropole nordiste devance Bordeaux, Lyon, Nantes et Strasbourg. Sans surprise, Paris est la ville à fuir et n'apparaît pas dans le classement de l'hebdomadaire.



