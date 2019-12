Accéder à Internet dans les zones sans 4G grâce à la lumière

publié le 01/12/2019 à 17:26

Comment avoir accès à internet dans des zones sans 4G ? Grâce à la lumière. Une startup africaine veut déployer internet grâce à des lampes LED. Pour désenclaver des villages, un jeune informaticien ivoirien veut développer la technologie LiFi. C'est comme le wifi, qui sort de votre box chez vous. Mais au lieu de transporter les données avec des ondes, on utilise les rayons de la lumière : vous éclairez une pièce avec des lampes LED, qui sont allumées et éteintes plusieurs milliers de fois par seconde et ça remplace les ondes. Le LiFi peut être jusqu'a 100 fois plus rapide que le WiFi.

Le LiFi a aussi l'avantage d'être plus écologique. En utilisant de lampes LED, ça réduit la consommation d'énergie de 80%. En Afrique, vous avez en plus le soleil pour allumer les lampes. La startup LiFi Led a été créée par Ange Balma, ingénieur informaticien. Il explique que rien qu'en Côte d'Ivoire, plus de 8.000 villages n'ont pas accès à l'électricité. Il a expérimentée son système dans trois villages d'abord à Madagascar. Puis en Côte d'ivoire, à Drongouiné, une ville de 5.000 habitants.

Des lampes LED ont été installées dans quelques endroits du village comme l’école, le dispensaire, et la maison de la jeunesse. Les habitants ont pu téléphoner par Internet, comme il n'y a pas de réseau de téléphone dans le village, regarder la télévision... faire des recherches sur le web. C'est important pour retenir les jeunes. Ça va aussi permettre de former a distance des agriculteurs pour améliorer leurs rendement sur Skype ou WhatsApp.

La startup a d'ailleurs reçu cette semaine un prix d'innovation. Celui d'EDF Pulse Africa, la startup espère désormais déployer à grande échelle en Côte d'Ivoire ses lampes Led qui donnent accès a internet. La technologie du LiFi, ça veut dire "light fidelity" pourrait se développer en France, mais chez nous il y a déjà la fibre optique, en attendant la 5G. En fait, elle pourrait servir dans des lieux où les ondes passent mal, comme les centrales nucléaires, où elles sont suspectes, dans les hôpitaux, le métro ou les écoles. En France, le WiFi est dans le crèches. Le LiFi pourrait être la solution.