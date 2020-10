Quelles sont les entreprises préférées des Français ?

publié le 25/10/2020 à 21:08

Decathlon, déjà en tête du classement en 2019, reste l'entreprise préférée des Français en 2020. Derrière l'entreprise nordiste spécialisée dans l'équipement sportif, Peugeot vient se hisser à la deuxième marche du podium et EDF est en troisième position des 50 entreprises les plus admirées des Français.

Cette étude Ifop, dévoilée par le Journal du Dimanche et menée sur quelque 3.000 Français, a été établie sur six critères : l'impact de l'entreprise sur l'économie française, son implication en matière environnementale, sa capacité à proposer des produits innovants, sa capacité à améliorer le quotidien des Français, sa capacité à donner une bonne image de la France et enfin, l'envie qu’elle suscite à y travailler.

Et c'est Decathlon qui arrive en tête du classement pour la deuxième année consécutive. Selon Romain Bendavid, directeur de l'expertise corporate et du climat social à l'Ifop, la crise sanitaire liée au coronavirus a joué un rôle considérable dans ce leadership : "Le jogging, la marche ou le vélo ont fait partie des rares plaisirs possibles pendant le confinement. Decathlon est donc resté connectée avec les Français. C’est le couteau suisse de leurs loisirs", a-t-il analysé pour le JDD. "Decathlon se distingue par sa capacité à améliorer le quotidien des Français et son côté innovant et entreprenant est très poussé", a pour sa part commenté Éric Demuyt, directeur général d'Eight ­Advisory, qui a réalisé cette enquête aux côtés de l'Ifop.

Les secteurs du tourisme, du voyage et du transport aérien, en chute libre

Et la pandémie de coronavirus a favorisé les acteurs de la vie quotidienne, que l'on retrouve en nombre dans le top 10. E.Leclerc a gagné 8 places, Leroy Merlin 6 places et EDF, troisième du classement, en a gagné 7. Une poussée considérable que Romain Bendavid analyse de la façon suivante : "En temps de crise, les Français s’attachent à des monuments historiques qui font partie du patrimoine national", a-t-il indiqué au JDD.

À contrario, les secteurs du voyage, du tourisme et du transport aérien, ont quant à eux durement souffert de la Covid-19. Air France a ainsi reculé de 12 places en se plaçant au 27e rang. Airbus, pourtant en 5e position lors de la première édition de l'enquête est à la dixième place en 2020. Enfin, Aéroports de Paris (ADP) est passé de la 27e place à la 46e, enregistrant ainsi la plus forte chute de ce classement 2020.