Quelle que, quelques, quels que ? Quel casse-tête !

publié le 25/01/2020 à 08:45

Il y a mille et une façons d’écrire en français ce que l’on prononce "quelque". En un mot ou en deux mots, avec ou sans féminin, avec ou sans pluriel. Bon, en fait, ça fait moins de dix possibilités, pas mille et une, mais c’est assez pour que beaucoup de gens tombent à côté ! Alors, comment faire le tri ?

Débarrassons-nous pour commencer d’un "quelque" un peu littéraire, celui que l’on entend dans "il y avait quelque 1.000 manifestants". Ici, "quelque" s’écrit en un seul mot, et il est adverbe, donc invariable : "quelque 1.000 personnes", sans s à "quelque". À noter que, comme il veut dire "environ" on n’écrit pas, comme je le lis souvent, "quelque 1.237 personnes". "Quelque 1.200 personnes", oui, mais si on sait combien elles sont, eh bien, on dit "1.237 personnes" tout court (et l’avantage, c’est qu’on ne risque pas de faire de faute à "quelque").

Il y a un autre "quelque" adverbe (donc, idem, en un seul mot et invariable) : c’est celui que l’on trouve dans une phrase, là encore plutôt littéraire, comme "quelque délicieux que soient ces chocolats, tu n’en auras pas". Il existe aussi un "quelque" adjectif indéfini, qui veut dire "un peu de", comme dans "j’ai eu quelque mal à finir la boîte de chocolats". Là encore, un seul mot, invariable.

"Quelques" et "quel que"

Mais quand "quelques" est-il donc au pluriel ? C’est en fait la forme la plus courante : c’est l’adjectif "quelques", toujours en un seul mot et au pluriel celui-là, parce qu’il veut dire "un petit nombre de", comme dans "j’ai dégusté quelques marrons glacés", "nous avons invité quelques amis".

Et pour finir, il y a "quel que", en deux mots, et c’est celui-ci qui est variable à la fois en genre et en nombre. "Quelle que soit la taille de la boîte de chocolats", "quelle", accordé au féminin singulier avec la taille, "Quels que soient les invités, ils n’en auront pas", "quels", masculin pluriel, accordé avec les invités.

Les astuces pour s'en sortir

Retenez d’abord ces expressions courantes : "quelque chose", "quelque part", "quelque temps", "en quelque sorte". Là, "quelque" est en un seul mot, et toujours au singulier. Comme dans les versions un brin littéraires où "quelque" signifie environ, aussi ou un peu de ("quelque 1000 manifestants", "quelque peine à finir mon assiette"…).



Ensuite, il y a "quel que" en deux mots, qui lui s’accorde en genre et en nombre. On le repère facilement parce qu’il est quasiment toujours suivi du verbe être au subjonctif. En fait, c’est la locution "quel/le/s que soi/en/t". Et pour finir, il y a le plus fréquent : "quelques", l’adjectif qui signifie plusieurs ("Je vois quelques enfants dans le parc"). Mon truc : Quand "quelques" veut dire plusieurs, comme plusieurs, il prend toujours un s et s’écrit en un seul mot.