"Quelle époque !" : Philippe Caverivière analyse le chant des opposants à Macron

Après la promulgation de la réforme des retraites, 72% des Français se disent mécontents d'Emmanuel Macron et, parmi eux, 47% sont très mécontents. Pour exprimer leur colère, les manifestants fredonnent régulièrement leur chant On est là.

"C'est notre Bella Ciao à nous", commence Philippe Caverivière, sur le plateau de Quelle époque !, samedi 29 avril. " 'On est là, on est là, même si Macron le veut pas, nous, on est là'. Bref, je crois qu'ils sont en train de nous dire qu'ils sont là", raille l'humoriste.

"Ce texte vit sous le seuil de pauvreté littéraire. Ce n'est pas Le chant des partisans, tu vois que ce n'est pas Joseph Kessel et Maurice Druon qui l'ont écrit. Il faut rebosser le texte", poursuit Philippe Caverivière.

L'une des raisons du mécontentement des manifestants est l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. "Le 49.3 est à la démocratie ce que le GHB est à la séduction. Il y a de la triche, il y a un peu forçage", conclut l'humoriste.



