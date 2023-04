"Quelle époque !" : Macron doit éviter "les 20 arrondissements de Paris et la province", estime Philippe Caverivière

Ce samedi dans Quelle époque ! sur France 2, Philippe Caverivière est revenu sur l'allocution d'Emmanuel Macron. Le Président a présenté trois axes majeurs : travail, ordre et progrès, un triptyque qui pour l'humoriste a des airs de déjà-vu.

"Le travail, on était au courant, on vient de prendre 2 ans dans le cul", a d'abord souligné Philippe Caverivère, ajoutant qu'en revanche, avec travail et progrès : "Macron nous a refourgué la devise du Brésil".

Quant aux 100 jours d'apaisement annoncés par le chef de l'État, Philippe Caverivière se montre sceptique : "Il faut avoir une grosse confiance en soi pour demander aux gens de se calmer, quand c'est toi qui a mis le bordel", estime-t-il.

Mais le chroniqueur a quelques conseils pour aider Emmanuel Macron dans ses prochains déplacements : il lui suffit d'éviter "les 20 arrondissements de Paris et la province", fait-il remarquer, carte à l'appui.

