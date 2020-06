"Les livres ont la parole" : Joseph Kessel fait son entrée dans La Pléiade

publié le 14/06/2020 à 17:02

Écrivain et journaliste de légende, Joseph Kessel, fait son entrée dans la Bibliothèque de La Pléiade. 41 ans après sa mort, l'auteur du Lion, de L'Armée des ombres et des Cavaliers, grand témoin du 20e siècle, rejoint la plus prestigieuse collection littéraire française. Une vingtaine de ses récits et de ses romans sont publiés en deux tomes.

Pour Serge Linkès qui a dirigé cette édition dans La Pléiade, un mot résume Joseph Kessel et son œuvre : l'aventure. "Je crois qu'il est né sous le signe de l'aventure (...) Il a appris dès le départ de rencontrer des gens, des paysages, de découvrir des peuples... Il a toujours aimé cette recherche de l'inconnu", démarre Serge Linkès.

"Dans une époque où il a vécu Kessel toutes ces choses-là se déclinaient sous le signe de l'aventure parce qu'on était jamais sûrs d'arriver à son point de destination. Il a surtout voulu restituer ces choses-là et lorsque l'aventure réelle n'était pas assez trépidante, il en rajoutait", poursuit-il.

Joseph Kessel arrive dans la Bibliothèque de la Pléiade Crédit : La Pléiade

