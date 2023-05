Quel rapport entretiennent les Français avec les jeux d'argent ?

Les Français sont joueurs. Plus de 25 millions de joueurs par an, rien que pour la Française des Jeux (FDJ), qui a engrangé 20 milliards d'euros de mises en 2022. Une hausse de 8,7% et un chiffre d'affaires en hausse de 9%, pratiquement 2 milliards et demi d'euros.

En prenant l'ensemble des jeux, en incluant le casino par exemple, les produits brut des jeux, donc la part des mises empochées par les sociétés de jeu, ont augmenté de 20% entre 2021 et 2022. C'est incontestable, les Français aiment donc parier, une dizaine d'euros par semaine, en moyenne.

Quels sont les jeux les plus plébiscités par les Français ? Le Loto et l'Euromillions restent les stars incontestées des jeux d'argent. En seconde position viennent les jeux de grattage. Sans oublier les casinos et les paris sportifs qui prennent pas mal de parts de marchés aujourd'hui.



Des jeux à risque qui se portent bien

Selon l'Autorité nationale des jeux, le profil type du parieur sportif est un homme (environ 89%) de moins de 35 ans (environ 72%) qui parie sur les sports les plus populaires (football, tennis, basketball) et les compétitions les plus médiatiques. Le profil du joueur de poker s'en rapproche, mais se distingue par le terminal de connexion utilisé (ordinateur).

Du côté des parieurs hippiques, là encore le profil majoritaire est celui d'un homme (84%) de plus de 35 ans (74%) qui mise en majorité sur le trot. Il est originaire de territoires à forte culture équine (Normandie / Hauts-de-France). C'est également sur les courses hippiques que les femmes misent le plus (environ 18%).

Attention toutefois : en France les jeux de hasard, d'argent et les casinos sont interdits aux moins de 18 ans. Une pratique qui n'est d'ailleurs pas sans risques : l’Observatoire des Jeux avait estimé en 2020 à 1,4 million les joueurs à risque, dont près de 400 000 de niveau pathologique.

À savoir que l'on peut être interdit de jeux : soit de manière volontaire, si l'on demande à être inscrit sur une liste pour qu'on vous interdise l'accès aux casinos, mais aussi d'ouvrir un compte en ligne pour le PMU, les paris sportifs etc. L'interdiction peut aussi être prononcée par un juge ou par le ministère de l'Intérieur, pour une durée de 5 ans, renouvelable.



