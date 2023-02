INVITÉE RTL - PMU : "10 milliards d'euros d'enjeux enregistrés" en 2022, annonce la patronne du groupe

En ce début d'année 2023, le PMU se porte bien, très bien même. Invitée de RTL ce jeudi 2 février, Emmanuelle Malecaze-Doublet, Directrice générale du PMU a annoncé les chiffres pour 2022, en forte hausse. "Nous avons une très belle année 2022, avec une croissance de 10%. C'est à peu près 10 milliards d'euros d'enjeux enregistrés pour le PMU en 2022", dit-elle.

"Le PMU on est un jeu utile à plusieurs titres. On participe activement au bien social. Chaque Français a un PMU à moins de 4 kilomètres de chez soi", rappelle Emmanuelle Malecaze-Doublet. En ces temps de crise du pouvoir d'achat, les Français n'ont pas levé le pied sur les paris. "On peut gagner plusieurs millions et ce sont des centaines de joueurs par an qui gagnent plus de 100.000 euros", explique-t-elle. Le profil type du parieur "est plutôt masculin. La moyenne d'âge est de 50 ans. On a aussi l'objectif de recruter d'autres types de joueurs", précise la patronne du PMU.

"C'est aussi un jeu utile parce qu'on finance toute la filière hippique, qui représente en France à peu près 60 millions d'emplois", souligne Emmanuelle Malecaze-Doublet.

