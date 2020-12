Noël : que signifient les cadeaux que l'on offre ?

publié le 17/12/2020 à 05:55

On dit souvent que c'est l'intention qui compte. Alors, en matière de cadeaux, l'intention est toujours bonne, du moins on peut le penser. Mais les cadeaux viennent-ils toujours du cœur ? Que traduisent-ils de ceux qui les offrent, et du message qu'ils font passer ? La valeur affective est-elle proportionnelle au prix dépensé ? On est fait pour s'entendre vous répond.

À l'approche des fêtes de fin d'année, Noël est évidemment un moment propice aux cadeaux. Tradition et usage pour beaucoup, le cadeau apparait comme une façon de communiquer avec l'autre. Mais bien avant, lors des achats, c'est un dialogue avec soi-même qui s'établit. "On cherche quel cadeau offrir à chacun, et c'est là qu'on se rend compte si on connaît assez bien la personne qu'on veut gâter" exprime Isabelle Filliozat, psychothérapeute.



Et qu'en est-il alors de ces personnes, vous en connaissez tous au moins une, qui effectuent leurs achats au dernier moment ? La réponse : n'y voyez pas pour autant un quelconque désintéressement. "C'est le style de chacun. Certains aiment être portés par l'instant" continue la psychothérapeute. Et d'ajouter, "ce n'est pas parce que le cadeau est fait à la dernière minute qu'il a forcément moins de valeur".

Le cadeau, un message à lire entre les lignes

S'il est évident que le cadeau est une marque d'affection portée envers l'autre, le prix dépensé est-il le reflet de la qualité de la relation ? Payer plus cher un cadeau, indique-t-il pour nous la valeur que l'on porte à l'autre ? "Pour certains, oui, mais la valeur pécuniaire d'un cadeau, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de démontrer tout ce qu'on pense de la personne" indique Dominique Chapot, psychothérapeute.

L'occasion donc de montrer à la personne qu'on la connaît, qu'on connaît ses goûts et envies, et qu'on souhaite lui faire plaisir. Mais pour d'autres, c'est aussi le moment d'envoyer un message d'invitation, à travers des cadeaux qui plaisent aux deux partis. "Le cadeau peut convier l'autre. C'est une tentative d'inclure la personne dans un univers qui nous plait aussi" explique Isabelle Filliozat. Faut-il alors y voir une part d'égoïsme en nous ? "Pas forcément, rétorque la psychothérapeute. C'est normal de vouloir partager avec l'autre ce qui nous est cher".

Quoi qu'il en soit, le cadeau porte toujours en lui une marque d'affection, plus ou moins forte. Simple bougie parfumée, saut en parachute, ou voyage autour de monde, le cadeau est une rencontre entre deux univers et deux sensibilités différentes. Et quelles qu'en soient leurs significations, pourvu qu'ils apportent un peu de bonheur et de magie pour chacun.

Invitées :

- Isabelle Filliozat, psychothérapeute, auteur de On ne se comprend plus chez Lattès.



- Dominique Chapot, psychothérapeute, auteur de Et si on choisissait d'être heureux chez Marabout.

