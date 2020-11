Que signifie l'expression "dimanche en huit" ?

publié le 01/11/2020 à 09:30

On a tous eu l’occasion de s’en rendre compte : le temps, c’est re-la-tif. À l’heure de l’apéro, il file comme un lapin ; sous la roulette du dentiste, les minutes s’étirent comme des vieux chewing-gums. Et c’est un peu comme si cette élasticité se retrouvait dans la langue française.

Tiens, prenez cette interrogation de Marie-Laure, de Brest, qui me demande pourquoi on dit "huit jours pour une semaine et quinze jours pour deux semaines". C’est vrai, une semaine c’est sept jours, et deux semaines, c’est quatorze… Pour le Larousse, néanmoins, la locution "huit jours", désigne bien "une semaine"… et pourtant le même dico définit le mot "semaine", dérivé du latin septem, qui veut dire "sept", comme une "période de sept jours consécutifs". En somme, on marche sur la tête.

Ces "huit jours" seraient un reste du calendrier romain, qui divisait les mois en quatre périodes, "d’une durée variable de sept, huit ou neuf jours, nous apprend le Wiktionnaire. [Par ailleurs], les Romains ne connaissant pas le zéro, une période de huit jours comportait la journée en cours et le jour du terme. Bref, une semaine équivalait à huit jours. (…) Ce sens [se serait] propagé au cours de l’histoire."

Et pour "quinze jours", c’est la même chose ? Oui… sauf que (vous allez voir que je suis une bête en maths) deux fois huit jours, ça fait seize, et pourtant c’est le nombre quinze que l’usage a retenu. Ni deux fois sept, ni deux fois huit, "quinze", c’est surtout la moitié d’un mois (approximativement, puisqu’un mois sur deux compte 31 jours !), mais ce "quinze jours" est finalement devenu lui aussi synonyme de deux semaines – ou plutôt de "environ deux semaines".

D'où vient l'expression "dimanche en huit" ?

Ah, j’en profite pour répondre à Manette, d’Ajaccio, qui me confie qu’elle ne sait jamais de quel jour on parle quand on lui dit "rendez-vous dimanche en huit : j’ai l’impression que ce n’est pas toujours dimanche prochain, mais en fait personne ne semble en être très sûr autour de moi", avoue-t-elle.

Alors ? Dimanche en huit, c’est dimanche prochain ? Eh bien, rien n’est moins sûr ! "Lundi ou mardi en huit", pour Larousse.fr, c’est effectivement "lundi ou mardi de la semaine prochaine". OK. Sauf que le Larousse papier a une définition différente : "en huit", ce serait "le même jour, une semaine plus tard" (donc on ne pourrait pas dire "on se voit samedi en huit" si on est dimanche : nous sommes samedi, nous nous revoyons samedi en huit). Mais ce n’est pas fini, car pour le Petit Robert, samedi en huit, ce serait "le samedi après celui qui vient".

Donc là, nous sommes dimanche 1er novembre : dimanche en 8, ce serait non pas dimanche prochain, le 8 novembre, mais dimanche 15. Eh oui. N’importe quoi. Quand je vous répète que tous les dictionnaires ne disent pas la même chose, en voilà un chouette exemple. En résumé, vous allez me dire : ça veut dire quoi "samedi en huit" ? Eh bien personne n’en sait rien. Ou tout le monde sait quelque chose de différent, ce qui revient au même. Mon conseil ? Si vous ne voulez pas louper vos rendez-vous, dites dimanche prochain ou samedi 15, et laissez tomber l’expression "dimanche en huit" !