Quand les blessures du passé refont surface

Brian a perdu son emploi il y a peu de temps et les souvenirs de maltraitance durant son enfance refont surface. En ce moment, il a des idées sombres et ces pensées sont de plus en plus envahissantes.

A 77 ans, Marie-Thérèse découvre un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle repense à sa vie et à certains moments désagréables. Des passages qui avaient glissés sur elle à l'époque mais qui aujourd'hui la questionne. Marie-Thérèse ne comprend pas pourquoi cela arrive maintenant.

Olivier est atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiquée il y a 9 ans. Aujourd'hui en fauteuil, il souhaitait échanger à propos de sa maladie et de sa façon de la vivre; les effets négatifs des médicaments, les tremblements...

Louis est intervenu à l'antenne pendant sa procédure de divorce. Il reconnaissait qu'il avait sombré dans l'alcool et qu'il avait une tendance à consommer trop d'alcool. C'est pour cela qu'il lui était difficile de voir sa fille. Depuis, le divorce a été prononcé...

Tout se passe bien entre Laura et son petit copain depuis 2 mois. Mais depuis peu, elle commence déjà à se lasser. Ce qui la dérange le plus, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre cette problématique. Elle a l'impression de toujours reproduire ce schéma.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Association France Parkinson : www.franceparkinson.fr

Ligne d’écoute, soutien ou consultation avec un psychologue : 01 45 20 98 96



