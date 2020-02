Maladie de Parkinson : "je suis trop jeune !"

publié le 05/02/2020 à 01:27

Audrey est sortie avec son voisin de palier pendant un an. Elle a mis fin à cette relation car il ne lui faisait pas de bien. Il est devenu menaçant. Un jour, le voisin s'en est pris physiquement et violemment à Audrey et son ex-conjoint, avec des répercussions graves. Audrey se sent coupable. Bien que des procédures soient engagées, elle n'a plus l'esprit tranquille.

La mère de Jacques a 88 ans. Son compagnon a la maladie d'Alzheimer. Âgée, il est très difficile pour la maman de Jacques de s'occuper de lui. Un tuteur a été attribué au compagnon mais personne ne s'occupe de la prise en charge au quotidien de la maladie. Jacques s'inquiète pour la santé de sa mère qui se dégrade et voudrait l'aider.

On a diagnostiqué la maladie de Parkinson à Agathe lorsqu'elle avait 46 ans. Elle ne s'y attendait pas. Pour elle, cette maladie était associée aux personnes âgées. L'équipe médicale qui la suit lui propose la stimulation générale profonde, qui nécessite une opération. Agathe se pose des questions quant au déroulement et aux effets de cette opération.

Michel a subi cette opération il y a quelques années et se voulait rassurant.

Christian souhaitait revenir sur le témoignage d'Audrey. Et mettre en perspective les relations sentimentales avec le passé de chacun.



Alice est intervenue le 14 janvier. Le différent avec son compagnon s'est envenimé. Elle trouve un homme totalement fermé qui a décidé de mettre un terme a la relation. Alice ne comprend pas comment son compagnon est devenu cet homme si froid.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées à l'antenne :

- "CLIC" : Centre Local d'Information et de Coordination

www.ancclic.fr

- "Association France Alzheimer" : www.francealzheimer.org

