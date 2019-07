Une souffrance passée qui submerge le présent

publié le 25/07/2019 à 01:12

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 24 juillet 2019, Mireille se livrait à nous sur le manque de confiance qu'elle porte aux autres. A l'âge de 75 ans, en écrivant ses mémoires sur sa vie passée, elle s'est rendu compte que ce manque d'ouverture aux autres était dû à son passé familial. Enfant, Mireille a été forcée à travailler, a été battue et manipulée par ses parents. Cette ancienne peur de la proximité à l'autre serait responsable aujourd'hui du blocage social que subit Mireille. Elle pourrait enfin librement pouvoir placer sa confiance dans les personnes qui pourraient lui venir en aide dans la vie de tous les jours.

Ophélie a tout pour être épanouie dans sa vie : un chien, des amis, un emploi qu'elle adore et un mari aimant. Cependant, elle ne pouvait s’empêcher de temps à autres d'éprouver un profond sentiment de solitude. Cette sensation de vide et d'isolement la submergeait plusieurs fois par an, sans qu'elle ne puisse vraiment l'expliquer. Alors qu'Ophélie se retrouvait seule le soir chez elle, cette vague de tristesse s'installait, puis repartait, mais revenait toujours. Aujourd'hui, Ophélie aimerait simplement identifier la source de cette sensation de vide et de solitude grâce à de nouvelles pistes pour explorer et finalement se débarrasser de ce sentiment récurent.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne :

-Association EMDR France

- Vivre le Deuil Au Jour le Jour , écrit par le Dr. Christophe Fauré, éditions Albin Michel.



