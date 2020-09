Comment faire des rencontres après 50 ans ?

publié le 04/09/2020 à 03:18

Floriane a une cinquantaine d'années et est célibataire. Elle a l'impression que depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile de faire des rencontres. Elle trouve que les hommes ne prennent pas assez d'initiatives.

Alexandre a entendu le témoignage de Floriane et avance qu'il n'est pas évident pour un homme d'aborder une femme sans raison.

Caroline vient d'être licenciée. Enseignante depuis 20 ans dans la même structure, c'est la première rentrée qu'elle ne fait pas au travail. Cette situation lui fait très mal. Son travail était très important pour elle, il cadrait sa vie.

Louis est en procédure de divorce depuis un an. Il a une fille de 6 ans. Sa femme dit qu'il est dangereux et refuse de lui présenter leur fille. Louis voudrait apaiser la relation pour ne pas faire souffrir sa fille.

Daniel revient sur le célibat lorsque l'on a 50 ans. C'est d'autant plus difficile pour lui. Etant routier, il n'est jamais disponible.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "Est-ce ainsi que les hommes vivent ?" de Claude Halmos aux éditions Fayard

