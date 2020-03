publié le 10/03/2020 à 09:20

Trouver l’amour grâce à son intérêt pour la protection de la planète, c’est possible ? Les sites de rencontres pour écolos se multiplient. Parler des angoisses d’effondrement est devenu une vraie technique de drague.

Connaissez vous le Thunberging ? C’est une nouvelle tendance amoureuse inventée par le site de rencontre OkCupid. Cette plateforme américaine, pour trouver l’âme sœur, pèse de plus en plus en France et fonctionne sur la compatibilité des célibataires en fonction de leur réponse à une multitude de questions.

Depuis un an, à l’interrogation suivante : "Quel enjeu vous tient le plus à cœur ?", 51% des inscrits sur le site répondent "la crise du climat". Plus impressionnant encore, en deux ans, la référence au changement climatique a bondi de 240% sur les profils du site. Evidemment, c’est une référence directe à la militante climat Greta Thunberg.

Les rencontres amoureuses entre défenseurs de l'environnement, un marché porteur

En décembre dernier, le mastodonte de la rencontre Tinder expliquait qu’en 2019, la jeune suédoise avait été la personnalité la plus citée parmi ses inscrits. Se rencontrer entre militants écologistes, c'est une tendance forte aux États-Unis et chez nous depuis 2007.

Avec la prise de conscience climatique, certains se disent qu’il est possible de joindre le combat et le plaisir et d’aller regarder main dans la main le soleil couchant sur un magasin Biocoop. Le pionnier du genre en France s’appelle Amour Bio.

Et il en existe une dizaine d'autres avec des slogans très verts, comme "L’amour sans OGM" et "0% de pesticides". Ces sites de rencontre montrent la nouvelle tendance des entreprises, celle de gagner de l’argent grâce à l’environnement, de ne plus le rejeter en bloc et comprendre que plus on a une attitude écolo, plus les consommateurs suivent.

Le X, une industrie encore trop polluante

On peut désormais conjuguer conviction écologique et plaisir de la rencontre. Et l’écologie investit aussi le milieu du X. De nombreux site pornographiques, au millions de visiteurs, rivalisent d’idées pour apparaître verts.



En septembre dernier, Pornhub proposait "le porno le plus sale de tous les temps". Rien d’horrible et de malsain, seulement des couples s’ébattant sur des plages abîmées de pollution.



Le X reste une industrie très polluante puisque elle est, à elle seule, responsable de 82 millions de tonnes de CO2, uniquement avec ses vidéos en ligne. Concentrons-nous donc sur la rencontre : "Éolienne cherche réchauffement climatique pour un petit quinoa et plus si affinités", le genre d’annonce qui a de l’avenir.