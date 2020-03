publié le 08/03/2020 à 20:24

Marie Toussaint, députée européenne Europe Écologie Les Verts, est co-fondatrice de l'association "Notre Affaire à Tous", une ONG qui se sert du droit comme levier pour lutter contre le changement climatique. Elle a publié un classement sur les 25 sociétés les plus émettrices du CAC 40. Sur ces 25 multinationales françaises, "aucune d'entre elles ne respecte la loi, et notamment les obligations de vigilance climatique", dénonce militante écologiste française.



Dans un rapport publié ce lundi 2 mars, l’association s’est intéressée aux plans de vigilance 2019 de 25 multinationales françaises choisies pour leur lourd impact climatique. On y trouve des poids lourds de l’énergie (Total, EDF…), de la finance (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société générale), de l’industrie (Air liquide, Suez, Schneider Electric…), de la construction (Bouygues), des transports (Air France, Renault, Airbus) ou de l’agro-alimentaire (Carrefour, Danone).

Sur le climat, on est complètement à côté de la plaque Marie Toussaint, cofondatrice de l'ONG "Notre Affaire à Tous". Partager la citation





En France, il existe "une obligation d'action pour prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains, mais aussi une loi de 2017 qui établit un certain nombre de mesures à suivre pour les entreprises pour qu'elles puissent mesurer, rendre transparentes et réduire leurs atteintes à l’environnement". Pour Marie Toussaint, "sur le climat, on est complètement à côté de la plaque".

Au niveau européen également, il existe des directives qui demandent la transparence sur un certain nombre d'outils non financiers de la part des entreprises. "À chaque fois c'est la même chose, les entreprises ne respectent pas leurs obligations", dénonce la militante écologiste. Dans le classement publié par "Notre Affaire à Tous", aucune de ces 25 entreprises, n'est aujourd'hui dans les clous.

Air Liquide, Total et Natixis sont derniers du classement

Air liquide, groupe industriel français spécialiste des gaz industriels, arrive bon dernier. "Total, qu'on a déjà assigné le mois dernier pour inaction climatique le mois dernier" est avant-dernier, assure Marie Toussaint. Natixis arrive sur la troisième marche du podium des entreprises les moins respectueuses de l'environnement.



"Il y a des problèmes à la fois de transparence et de reporting de leurs activités'", dénonce la militante écologique. "Il y aussi des mauvais esprits des manières de prétendre qu'on agit alors qu'on ne le fait pas. Les entreprises sont assez douées dans le greenwashing", déplore la confondatrice de "Notre Affaire à Tous".