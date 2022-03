Qu’est-ce que le “passe climatique” que veut imposer WWF ?

La WWF souhaite imposer un passe climatique au prochain président de la République. Cette annonce de l'association de protection de l'environnement intervient alors que de plus en plus de candidats, y compris non affiliés à des mouvements écologistes, ont des propositions d'amélioration pour la prise en charge de la crise climatique dans leur programme.

Selon Pierre Cannet, directeur du plaidoyer au WWF France et interrogé par RTL, "créer ce passe climatique serait un outil écologique nécessaire." Il regrette notamment que "rien n'oblige les présidents de la République à respecter les engagements écologiques que la France s'est donnés.

Le but de ce "passe climatique" est d'ajouter une expertise fiable aux décisions prises par l'Etat. Pour WWF, sa mise en place nécessitera deux évolutions avant d'être opérationnelle : définir des objectifs écologiques clairs, pour être en mesure de juger si les décisions prises sont en accord avec ces objectifs, et confier le rôle de "vigie climatique" à une organisation indépendante. Pierre Cannet propose de remettre ce rôle au Haut conseil pour le climat.

WWF a déjà rencontré les douze candidats à l'élection présidentielle ainsi que leur équipe de campagne. Selon Pierre Cannet, la majorité d'entre eux ont conscience qu'il y a une urgence écologique et que le meilleur moyen de lutter contre à l'échelle de la France, c'est de définir des objectifs à atteindre. Mais, pour le moment, aucun des candidats n'a formulé de réponse sérieuse à ce sujet.

"Passe climatique"/"Passe sanitaire"

La ressemblance entre les thermes "passe climatique" et "passe sanitaire" ou "passe vaccinal" est voulue par WWF. L'association de protection de l'environnement veut imposer une discipline climatique aussi sévère que la discipline sanitaire imposée aux Français avec les passes sanitaire et vaccinal. "L'Etat français l'a exigé des Français pour faire face à la pandémie. Il n'y a aucune raison qu'après ça, face à la crise écologique, le ou la prochaine présidente ne fasse pas preuve de la même discipline de fer pour sortir la France de l'impasse" explique Pierre Cannet.

Le directeur du plaidoyer au WWF France confie également à RTL que la France est très en retard par rapport à ces voisins européens en terme de préservation du climat. Il fait la comparaison entre la France, qui compte six salariés permanant s'occupant de la question du climat, et le Royaume uni qui en compte trente à son Comité pour le changement climatique.