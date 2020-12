Puy-de-Dôme : Evelyne et Laurent et leurs décorations de Noël incontournables

publié le 01/12/2020 à 12:39

Le mois de décembre est enfin là, Noël est en ligne de mire et les traditionnelles décorations sont de nouveau de sortie dans les centre villes et dans les jardins de certains particuliers. Direction le Puy-de-Dôme, dans la commune des Martres-de-Veyre chez la famille Brun, qui chaque année est un point d’attraction incontournable avec leurs mille et une décorations.

Ce ne sont pas uniquement les chants de Noël qui résonnent pour l'instant chez Evelyne et son mari car cela fait des semaines que Laurent ne quitte plus son marteau, sa scie, son tournevis, car depuis plus de 15 ans, il fabrique toute sa décoration de Noël lui-même. "Chaque année on essaie de faire quelque chose de nouveau. Chaque nouvelle déco, il faut à peu près 15 jours voire trois semaines de préparation entre les découpes, l'assemblage, la mise en peinture", explique Laurent.

Dans le jardin, ce sont des dizaines d'objets qui se succèdent, des traineaux, des petits trains, des cabanes, des personnages en tout genre. Laurent a également reproduit cette année, le château de la Belle au bois dormant, un château de trois mètres de hauteur. "Là ce sont des boites de conserve qui ont été peintes, ça c'est du tuyau d'évacuation et là des cendriers de plage", décrit-il.

Pas question de battre des records

De son côté, son épouse Evelyne préfère jouer du pinceau, en plus des guirlandes multicolores qu'elle installe. Ici, chaque objet est peint à la main. "C'est vraiment faire plaisir aux gens et que les enfants soient comme dans la maison du Père Noël. C'est en Laponie mais elle est aux Martres-de-Veyre", dit-elle.

Pour illuminer toute la maison jusqu'au toit, cela coûte moins de 40 euros en électricité pour cinq semaines à ce couple passionné. Mais attention, il n'a jamais été question de battre des records. "On est assez maniaques dans notre façon de décorer. On aime bien que les choses soient bien positionnées", explique Laurent.

Ils n'attendent que ça. Evelyne Brun Partager la citation





Covid oblige, les regroupements seront peut être moins nombreux devant cette maison enchantée. Chacun prendra sans doute ses précautions pour profiter de cette féerie. C'est forcément une fin d'année très particulière, mais à écouter Evelyne, l'attente est belle et bien là. "On s'aperçoit que les gens viennent vraiment voir si on décore cette année. Ils n'attendent que ça".

Année après année, ils collectionnent précieusement leur livre d'or avec des milliers de petits mots, qui sont leur récompense une fois que les visiteurs sont partis. "Il y a des gens qui sont venus en étant assez jeunes, qui sont maintenant parents et qui viennent avec leurs enfants", explique Laurent.

Parce que leur générosité est sans limite, Evelyne et Laurent récoltent tous les ans plus de 3.000 euros pour les enfants hospitalisés à Clermont Ferrand, grâce à une boite à dons posée sur leur portail.