Psychologie : peut-on aller bien dans un monde qui va mal ?

publié le 05/04/2021 à 12:13

Le confinement et les restrictions sociales n’en finissent pas de se prolonger depuis maintenant plus d'un an. Déforestations, désastres écologiques, l’état de notre pauvre planète empire d’année en année, donnant même le sentiment qu'il est déjà trop tard pour inverser la tendance et changer le cours des choses.

L’écart entre les riches et les pauvres à travers le globe ne cesse de se creuser. Terrorisme, dictatures, guerres civiles et conflits armés font l'actualité chaque jour, à tel point qu'écouter ou regarder les infos est devenu signe de déprime…

Bref, ce n’est pas franchement la joie qui nous transporte en ce moment … Mais malgré tout, à titre individuel, peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? Doit-on s'en vouloir à soi-même ou se sentir coupable d'aller bien ? Comment ne pas se laisser trop influencer par la morosité ambiante ?

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Marianne Chaillan, professeur de philosophie, écrivaine et chroniqueuse. Auteur de '' In pop we trust " aux éditions Equateurs.

In pop we trust

- Gilles Vervisch, philosophe. Auteur de '' Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi ? '' chez Flammarion.

Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi