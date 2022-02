Dans le bras de fer annuel de janvier et février, le leader mondial du café, le hollandais JDE, négocie des hausses de tarifs de 25% sur ses marques : L'OR, Grand-mère, Senseo, Jacques Vabre, Velours Noir ou Maxwell. Intermarché a dit non et les magasins n'ont plus été livrés.



Avec cette hausse considérable, le paquet de 250 grammes de café Grand Mère Familial passerait de 1 euros 80 à 2 euros 25. En un an, le cours mondial du café a été multiplié par deux : +100% de hausse. Il y a eu des inondations au Brésil qui ont endommagé les récoltes et toutes les matières premières ont flambé. Ajoutez à ça le coût du transport. En un an, le prix d'un container entre l'Asie et l'Europe a aussi été multiplié par 6. L'emballage plastique ou carton a aussi augmenté de 40%.



La hausse des prix est donc inévitable. Et dans les deux semaines qui restent, grande distribution et grandes marques vont tenter de se mettre d'accord sur le volume de ces hausses.

Une hausse de 7% en moyenne ?

Les marques demandent une hausse de 7% en moyenne. De son côté, Michel-Edouard Leclerc s'attend à une hausse moyenne de 4% de nos paniers de courses. Et on en n'est pas si loin. Jeudi 10 février, Bruxelles a revu ses prévisions d'inflation à la hausse et annonce 3,5% pour 2022.



Cette guerre des prix implique 12.000 fournisseurs d'un côté face à 4 grosses centrales d'achats qui négocient les prix (Leclerc, Auchan, et deux associations Intermarché-Casino et Carrefour-Système U). Parmi les fournisseurs, on trouve 10.000 petites entreprises qui font moins d'un million de chiffres d'affaires, qui sont souvent des exploitations locales. Ces entreprises travaillent directement pour les marques : les produits U, Nos Régions ont du talent ou autres. Il y a 1.700 fournisseurs qui ont une taille nationale avec un chiffre d'affaire de moins de 100 millions d'euros et seulement 120 multinationales.

C'est avec les multinationales que les négociations sont les plus tendues mais ne soyons pas dupes, ces bras de fer sont aussi mis en scène par les enseignes elles-mêmes pour faire de la publicité indirecte. Souvenez-vous de Michel-Edouard Leclerc et de sa baguette à 29 centimes. À chaque fois, cela renforce l'image de la marque de grande surface qui se bat pour le pouvoir d'achat des consommateurs.