On n'a donc jamais payé le carburant aussi cher en France. 1,62 euros le litre de diesel la semaine dernière 1,68 euros pour le SP-95. Mais est-ce que cela va durer ?

La situation va perdurer et la semaine prochaine battra de nouveaux records. En effet, le prix mondial du baril de pétrole continue d'augmenter. Plus de 88 dollars en ce moment, en hausse ce matin de 1%. On est-au dessus du niveau de 2014 et le prix du baril pourrait atteindre les 100 dollars. Depuis avril 2020, le prix du baril a été multiplié par quatre.

La cause ce cette augmentation ? La reprise économique au niveau mondial. Les cargos fonctionnent au fuel, les usines au gaz et aux hydrocarbures et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) n'augmente pas sa production, donc cela crée des tensions sur les prix.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Un pharmacien parisien est soupçonné d'avoir escroqué 18 millions d'euros à la Sécurité sociale en mentant sur ses ventes de tests anti-Covid.

Blanquer - Emmanuel Macron est "furieux" contre son ministre de l'Éducation nationale après ses vacances à Ibiza qui gâchent la séquence européenne du chef de l'État.

Opération Barkhane - Quatre soldats français ont été blessés après une explosion à proximité de leur véhicule au Burkina-Faso.