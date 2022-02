Immobilier : quelle est la rue la plus chère en France ?

Paris remporte le prix de la rue la plus chère selon le site MeilleursAgents.com. Le montant donne le tournis : rue Guynemer dans le VIe arrondissement : 23.008 euros du mètre carré.



Quelques exemples dans les autres villes de France : Avenue Jean Lorrain à Nice (9.040 Euros/m2), Cours Franklin Roosevelt à Lyon (7558 euros/m2), Rue Mably à Bordeaux (7005 euros/m2).

La plupart du temps, c'est le double du prix moyen des logements dans ces villes. Cela s'explique par l'emplacement très central avec des biens de grand standing. Le cadre privilégié et la forte assise historique de l'adresse joue aussi en sa faveur.

Prenons la rue Guynemer, c'est une voie située le long du jardin de Luxembourg. Il y a de très beaux immeubles qui sont construits sur un seul côté de la rue car c'est le parc en face.

On est dans les quartiers chics avec l'un des lycées huppés de la capitale : l'Institut Bossuet et vous avez quelques grandes personnalités qui y ont vécu (ça ajoute du standing) comme Léon Blum, Françoise Sagan, François Mitterrand, ou Maritie et Gilbert Carpentier par exemple.



Est-ce que l'immobilier de luxe trouve toujours un public ?

Plus que jamais. L'an dernier a été une année record. L'an dernier, on a dépassé le milliard d'euros de transactions immobilières pour le luxe, en hausse de 50%. 2021 a été la meilleure année pour ce secteur depuis 20 ans.

C'est pour cela que la Fondation Abbé Pierre proposait de mettre en place une sorte de Taxe Tobin de l'immobilier de prestige. Cela serait un pourcentage prélevé sur les ventes de biens à plus de 20.000 euros du mètre carré pour financer la construction de bâtiments pour les plus pauvres.

Ça représenterait quelques biens dans Paris et sur la Côte d'Azur mais le symbole est séduisant.

Ce marché du luxe tire-t-il les autres prix vers le haut ?

Disons plutôt qu'il maintient le standing d'une ville. Quand on a un marché du luxe dynamique (c'est le cas aussi à Londres ou à New York), l'ensemble du parc de la ville conserve une certaine valeur.



Dans ce secteur, les prix étaient d'ailleurs stables ces derniers mois. En revanche, à l'image du reste du secteur, les biens partaient plus vite.

Les prix de l'immobilier de luxe vont continuer à monter ?

C'est un marché spéculatif qui baisse rarement car on est sur des biens d'exception. Mais il est vraisemblable que les prix se stabilisent voire baissent un tout petit peu dans les prochains mois.



À l'image de l'ensemble du secteur. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que l'immobilier du luxe et l'immobilier plus classique évoluent de façon assez parallèle. Et les prix sont plutôt à la baisse.



En effet, les taux d'intérêts sur les prêts sont en train de remonter. En général, il y a une sorte de phénomène de vases communiquant. Quand le coût du crédit monte, le prix du bien baisse.

Pourquoi les prêts immobiliers sont-ils en train de remonter ?

Les prix remontent car les banques centrales sont en train d'indiquer qu'elles vont remonter leurs taux. La FED américaine a dit qu'elle allait le faire dans les prochains mois et la BCE a laissé entendre que ça se ferait dans le courant de l'année.



Les banques centrales sont les banquiers des banques, c'est là qu'ils se financent pour ensuite vous faire un prêt. Si ça leur coûte plus cher, les banquiers vous font payer des intérêts supplémentaires.

Pourquoi les banques centrales remontent-elles leurs taux ?

Les banques centrales remontent leurs taux car il y a une inflation qui galope : 7% aux Etats-Unis, 5% en Europe. Les banques centrales ont pour mission de maintenir l'inflation autour de 2%.



Comme on est largement au-delà, elles remontent leurs taux pour calmer la hausse des prix. Si le recours au crédit est moins intéressant, le rythme de la croissance ralentit un peu, la production s'ajuste à la demande et les prix baissent car il y a moins de pénurie.