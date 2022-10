Prime Macron entre 3.000 et 6.000 euros : qui peut y prétendre

Mise en place en 2018 pour répondre à la crise des gilets jaunes, la "prime Macron", appelée désormais "prime de partage de la valeur" a été récemment reconduite pour 2022 et 2023. Auparavant plafonnée à 1000 et 2000 euros, cette aide financière exonérée de cotisations salariales et patronales ainsi que défiscalisée, va tripler.

Ce coup de pouce permet aux entreprises qui le souhaitent, de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés. Pour pouvoir l'obtenir, le salarié doit toucher un revenu mensuel inférieur à trois SMIC sur l'année écoulée. À noter que le versement de cette prime n'est pas obligatoire et fonctionne sur le principe du volontariat.

Le gouvernement a rappelé que cette prime "pourra être versée pour un montant maximal de 3 000 euros pour toutes les entreprises, et 6000 euros pour celles ayant mis en place un dispositif d'intéressement" dans leurs sociétés. Ce changement de montant a été validé par la récente adoption par le Parlement du projet de loi sur le pouvoir d'achat.

