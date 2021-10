Présidentielle 2022 : Olivia Grégoire ironise et dénonce "Zemmour est dans le Pré"

Interrogée sur le pouvoir d'achat des Français, la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, a notamment appelé les entreprises à augmenter les rémunérations, mercredi 27 octobre sur RTL. La femme de 43 ans s'est ensuite penchée sur le cas Éric Zemmour.

"C'est un feuilleton médiatique, à chaque jour suffit son épisode, estime celle qui publie Et après ? Pour un capitalisme citoyen, aux éditions du Cherche-Midi. On a eu Zemmour retire sa cravate, Zemmour pointe les journalistes, Zemmour est contre le permis à points : c'est Zemmour est dans le pré. Moi j'attends, ou en tout cas j'ai envie de voir, si on passe à la saison 2 : Zemmour est en campagne, avec un vrai programme, un vrai projet, et avec des vraies réponses".

"Deuxième partie qui est importante de rappeler, c'est que je me cache pas, poursuit Olivia Grégoire. Je ne suis pas aveugle, je suis lucide et je n'ai pas pour habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Quand on en est à ce niveau dans les sondages, c'est qu'on répond à quelque chose qui flotte dans l'opinion. Il y a une attente, il y a un problème, il y a une crise d'identité en France, ça n'est pas nouveau. Il y apporte certaines réponses mais il y a une obsession. Moi, je ne suis pas obsédée par Eric Zemmour".

Que pense Eric Zemmour de l'économie ? Olivia Grégoire

"Il est obsédé par le phénomène migratoire, il en fait une priorité absolue, ce qui est facile et qui a bon dos. C'est l'arbre qui cache la forêt. Que pense Eric Zemmour de l'économie ? Que fait-il pour le pouvoir d'achat ? Pour l'écologie, pour la jeunesse, pour les retraites ? Moi, c'est de ça dont j'ai envie d'entendre parler. Après Zemmour est dans le pré, à quand Zemmour en campagne. Ce ne sera peut-être pas exactement le même feuilleton".