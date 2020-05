publié le 09/05/2020 à 05:56

Pourquoi les oiseaux ne s’électrocutent pas quand ils se posent sur les fils électriques ? Voici trois hypothèses :

1 - Parce qu’ils ne touchent pas le sol, l’électricité continue son chemin sur le fil sans les traverser.

2 - Leurs pattes sont parfaitement isolantes, mais si une aile touche, gare !

3 - Les fils électriques sont gainés, justement pour protéger les oiseaux. Sinon, vous imaginez le scandale !

La bonne réponse est la réponse 1. Vous ne trouverez en effet pas de cadavres d’oiseaux au pied des lignes téléphoniques et des lignes électriques. Pour les lignes de téléphone, rien d’étonnant : la tension du courant qui y circule est de 48 volts. Or, l’on estime qu’en dessous de 50 volts, il n’y a pas de danger pour les êtres vivants. Et surtout, les fils de téléphone que l’on voit pendre entre les poteaux télégraphiques, sont gainés, donc, il n’y a aucun risque.

Il y a tout de même une exception : en Alsace où les cigognes sont légion, leurs longues pattes peuvent créer une différence de potentiel significative. Aussi, à l’Est, des dispositifs anti- cigognes sont installés sur les fils électriques pour les empêcher de s’y poser.