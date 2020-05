Pourquoi le shampoing mousse ou ne mousse pas parfois ?

publié le 10/05/2020 à 07:30

C'est une question que l’on s’est tous posée des centaines de fois sous la douche : pourquoi le shampoing mousse ou ne mousse pas d’ailleurs parfois ? Voici les trois hypothèses :

1 - C’est l’eau agitée par vos mains qui fait mousser le shampoing, exactement comme l’agitation des vagues sur la plage fait mousser la mer.

2 - Quand le shampoing mousse, cela signifie que vos cheveux sont propres et que le shampoing a terminé son travail.

3 - La mousse est une émulsion d’eau, de savon, et de sébum. Quand il n’y a pas de mousse c’est qu’il manque un de ces trois éléments.



La bonne réponse est la réponse 2 ! Déjà et avant toute chose, pas de méprise : shampoing n’est pas un mot anglais, contrairement à ce que l’on pense d’entrée de jeu. Le mot descend de l’indien "chāmpo" [shampoo] qui veut dire masser ! Pour que le shampooing mousse, il faut masser les cheveux. Maintenant, vous l’avez certainement remarqué, votre shampooing ne mousse pas tout le temps de la même manière. Certains jours, vous en avez plein les mains (et les yeux) tout de suite, d’autres, vous êtes tentés de remettre du shampoing pour que ça mousse.

Pourquoi ? C’est très simple : lorsque votre shampoing mousse, c’est qu’il a terminé son travail, vous avez les cheveux propres. Pourtant sur tous les flacons de shampooing il y a marqué d’en mettre deux fois sur les cheveux après avoir rincé une première fois, c’est pour vous poussez à la consommation. Mais en réalité, vous gâchez du shampoing pour rien. Pire, ce second lavage a souvent pour effet d’agresser le cuir chevelu et d’exciter les glandes sébacées. Vous pensiez lutter contre les cheveux gras, et vous risquez en fait d’aggraver les choses !

Et pourquoi le shampoing mousse au final ? C’est une histoire complexe d’électricité, d’échanges d’ions négatifs, d’ions positifs, d’atomes de carbone et même d’hydrogène. En gros, tant que le shampooing ne mousse pas, c’est que ses principes actifs sont occupés à détacher la saleté et en particulier le sébum de vos cheveux. Une fois que le travail est terminé, tout ce monde là peut faire autre chose : de la mousse. C’est d’ailleurs la même chose qui se passe dans votre lave-linge.