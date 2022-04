Pourquoi vos déménagements vont-ils coûter plus cher ?

La hausse des prix du carton et du carburant entrainent mathématiquement la hausse du coût d'un déménagement. Une journée de location pour un camion de 10 m³ avec une vingtaine de cartons revient aujourd'hui à 200 euros. C'est 20 euros de plus que l'année dernière pour le site demenagerseul.com.

Pas le choix, raconte Steven Marchand à RTL, en montrant un tas de cartons dans sa boutique : "Le carton livre, c'est lui le cas le plus flagrant d'augmentation. On est passé de 1 euro à 1,30 euro. Après au-dessus on a le carton standard, qui lui était à 1,90 euro et maintenant il est à 2 euros. Si ça continue d'augmenter, je ne vois pas comment on va faire," confie-t-il à RTL, n'étant pas à l'aise à l'idée de vendre ses cartons "à ce prix-là."

La demande très forte et la guerre en Ukraine ont fait grimper les prix. Pour la location des camions, ce sont les tarifs des assurances auto, mais surtout du carburant qui augmentent les coûts.

Emmanuel, de la société Prodemenageurs, interrogé par RTL, explique que le prix d'un déménagement dépend de plusieurs critères, comme le nombre de kilomètres parcourus et le poids du chargement. Il tente alors, quand c'est possible, de faire deux déménagements en un voyage pour limiter la hausse de ses tarifs qui est de 5% depuis le début de l'année.