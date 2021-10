Vous avez pris goût au télétravail et partiriez bien vous installer au vert ? La Virginie occidentale n'attend plus que vous. Cet État de l'est américain compte en effet profiter de l'effet pandémie pour attirer de nouveaux résidents, en proposant 10.000 dollars (8.500 euros) à toute personne venant s'y installer, rapporte le Washington Examiner.

Depuis avril dernier, cet État rural et montagneux a en effet lancé un programme visant à convaincre les travailleurs "nomades" de déménager à Morgantown. "Nous vous paierons 12.000 $ pour déménager ici. Sans attaches", peut-on lire sur le site." Au cours de la première année (...) vous recevrez 10.000 $ (...) juste pour avoir emménagé ici." Et 2.000 dollars supplémentaires sont offerts en cas de deuxième année passée sur place.

De quoi susciter des installations, mais sous certaines conditions. Pour pouvoir bénéficier de cette manne financière il faut impérativement être employé à distance, ou être en capacité de pouvoir télétravailler "à temps plein", pouvoir déménager dans les six mois, mais aussi avoir la nationalité américaine ou la Green card, la carte de résident permanent.

1.000 installations d'ici 5 ans

Depuis l'annonce du programme au printemps, 7.500 personnes de 74 pays ont déjà envoyé leur candidature. Une cinquantaine de personnes ont été sélectionnées et une dizaine d'entre elles ont déjà déménagé à Morgantown. L'État s'apprête à ouvrir le même programme pour une autre ville de Virginie occidentale.

L'objectif est d'accueillir 1.000 nouveaux "télétravailleurs" d'ici les cinq prochaines années. L'enjeu est vital pour la Virginie occidentale, dont l'économie a longtemps reposé sur l'extraction minière de charbon, et qui voit sa population se réduire depuis une dizaine d'années (1.8 million d'habitants en 2020). Parallèlement, l'État vient également d'investir massivement dans ses infrastructures internet.