Paris : le coûteux stationnement et sans garantie des déménagements

Alors que près de 80.000 déménagements se succèdent chaque année dans les rues de Paris, l'ensemble des acteurs, professionnels et particuliers, devront désormais, à compter de ce mardi 1er mars, s'acquitter d'un forfait à la journée ou à la demi-journée pour pouvoir stationner.



Comme le précise Le Parisien, les prix des forfaits oscillent entre 17 et 90 euros, voire plus selon certains cas particuliers. La redevance de stationnement d’un véhicule de déménagement de moins de 3,5 tonnes sera de 27 euros pour une journée (17 euros la demi-journée) du lundi au samedi, et s’élèvera à 40 euros hors des zones de stationnement (25 euros la demi-journée).

Le coût pour les plus de 3,5 tonnes grimpera quant à lui à 60 euros la journée (35 euros la demi-journée) et à 90 euros la journée hors de la bande de stationnement (50 euros la demi-journée). Le stationnement d'un monte-meubles coûtera 20 euros. Si la ville de Paris se défend auprès de nos confrères de "tarifs très en deçà de ceux appliqués à l’horodateur", cette redevance n’est pas pour autant assortie d’une réservation de l’emplacement, ce qui ne garantit donc pas une place de stationnement.

150 à 225 euros d'amende pour les fraudeurs

Dès ce mardi, les particuliers et professionnels qui n’auront pas effectué de demande auprès des services de la mairie de Paris pour garer leur véhicule de déménagement s’exposeront à une amende de 225 euros du Ier au XIe arrondissement et de 150 euros du XIIe au XXe. En cas de stationnement gênant, une demande d’enlèvement pour mise en fourrière pourra également être opérée.

Paris vient donc s'ajouter à la liste des villes qui applique une redevance sur les stationnements pour les déménagements. Elle rejoint d'autres grandes villes françaises comme Lyon, Marseille, Nice, Nantes ou encore Bastia.