Pourquoi les tatoueurs sont-ils en colère contre l'Union européenne ?

Les tatoueurs français s'inquiètent. Depuis le début du mois de janvier, 25 pigments ne sont plus autorisés, comme des teintes de rouge ou encore d'orange. L'Union européenne se préoccupe de la présence de certaines substances chimiques. Les syndicats de la profession dénoncent un principe de précaution trop strict.

"On va perdre tout ce qui est couleurs flamboyantes. Plus de rouge, plus de vert, plus de bleu", déplore Vincent-Alain Gautron, tatoueur professionnel à Lorient. "À peu près 50% de la palette de couleur va être interdite. On aura le droit qu'au terre de Sienne brûlée et aux encres jaunes, avec les gris et les noirs".

"Il n'y a aucune justification scientifique qui justifie les décisions du Parlement européen", assène le tatoueur. "Pour un tatoueur professionnel, on a à peu près 50 tatoueurs amateurs qui commanderont leurs couleurs en Chine, qui n'obéissent à aucune législation". Lui-même tatoué, il assure qu'il n'a été atteint par aucune substance chimique. "J'ai été donneur de sang de 18 à 55 ans. Mon sang a été analysé de manière récurrente et approfondie, on n'a jamais décelé quoi que ce soit".