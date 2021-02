Tatouage : l'encre n'est pas l'unique danger, selon un tatoueur

publié le 18/02/2021 à 18:19

Lorsqu'on envisage de se faire tatouer, l'hygiène du salon n'est pas l'unique paramètre à prendre en considération. Selon l'UFC-Que Choisir, 75% des encres utilisées ne respecteraient pas les normes. Un chiffre inquiétant, à tel point que l'association de défense des consommateurs a saisi la répression des fraudes. RTL s'est rendu dans le IXe arrondissement parisien pour rencontrer Tintin, le président du Syndicat national des tatoueurs.

Dans son salon, de nombreux petits flacons d'encres de toutes les couleurs sont rangés dans les armoires. Certains de ces produits font partie des marques pointées du doigt par l'étude, "ce sont celles parmi les plus utilisées", remarque le professionnel du tatouage. "Il n'y a pas de risque zéro, il peut y avoir des petites allergies de temps en temps, mais ces produits sont testés et tatouent des milliers et des milliers de personnes", rétorque-t-il aux accusations de risque sanitaire.



D'ailleurs, pour Tintin, le problème est ailleurs : il existe "des tatoueurs clandestins qui ne sont ni contrôlables ni contrôlés. Ils font ça au vu et au su de tout le monde sans être déclarés, sans payer d'impôts. Par contre ceux là on les laisse faire... Ils peuvent se fournir en Chine en deux clics sur internet. Là on peut retrouver du mercure, du plomb, des métaux dangereux dedans et il n'y a aucun forme de contrôle du tout." Suite à son étude, l'UFC-Que Choisir a saisi l'Agence nationale du médicament et réclame davantage de contrôles.