Coronavirus : des premières perturbations d'Omicron sur les transports

Conducteurs de métro, RER ou de bus...Les arrêts maladies causés par le coronavirus se sont multipliés ces derniers jours. Selon Île-de-France Mobilités, l'opérateur des transports dans la région parisienne, les perturbations restent, ce lundi 3 décembre, limitées et se concentrent pour l'heure sur les réseaux de bus. Il faut parfois attendre un peu plus que d'habitude ou certaines tournées sont légèrement adaptées.

Fort heureusement, les nouvelles mesures qui concernent l'isolement vont donc changer les choses. Les cas contacts vaccinés vont pouvoir continuer à travailler. Ce qui fera évidemment la tension sur les effectifs.

La région francilienne n'est pas la seule concernée. En Moselle, 177 conducteurs sont manquants selon Jean Rottner, président de la région Grand-Est. Là aussi, des adaptations des plans de transports sont mises en place.

Autres régions et autre conséquence, la baisse du nombre de trains dans les Hauts-de-France et la Normandie. La SNCF anticipe une baisse de fréquentation de ces trains à cause de l'obligation du télétravail à partir de cette première semaine de janvier.