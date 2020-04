Confinement : comment se couper les cheveux sans coiffeur ?

publié le 06/04/2020 à 06:31

C'est la catastrophe ! Voilà maintenant trois semaines qu'Édouard Philippe a annoncé la fermetures de tous les lieux "non indispensables" à la vie du pays. Ainsi, les salons de coiffure n'ont pas dérogé à la règle, laissant les Français démunis face à la pousse de leurs cheveux. Pas de panique, il existe quelques système D si vous souhaitez garder une coupe décente pendant le confinement.

Tout d'abord, que vous soyez un homme ou une femme, l'idéal vous vous en doutez, est de déléguer la tâche. Pour ceux d'entre vous qui sont confinés avec leurs proches, mieux vaut donc demander au plus habile de ses mains de vous couper les cheveux. Si vous êtes tout seul, la tâche s'annonce plus compliquée mais pas impossible.

Pour ces messieurs, bon nombre ont opté pour le classique boule à zéro, simple efficace et pour le coup, un miroir et une bonne tondeuse suffisent. Pour ce qui est du fameux dégradé indispensable, il existe une multitude de tutos sur les réseaux sociaux, Youtube, Instagram et de plus en plus sur Tik Tok ! En voici quelques un :



> COMMENT SE COUPER LES CHEVEUX TOUT SEUL

Comment couper sa frange ?

Pour vous mesdames, se couper les cheveux seules s'annonce encore plus risqué, mais il est possible de réaliser par vous mêmes certaines choses basiques. En effet, il est plutôt déconseillé, si vous n'êtes pas aguerries, de tenter des choses compliquées comme des teintures ou des décolorations.

Cependant il existe également une multitude de tutos vidéos pour tailler vos pointes ou encore couper votre frange. Pour cela, on vous conseille le compte Instagram cutbyfred, du blogueur et Hair Stylist, Frederic Birault, qui vole à votre secours en cette période de confinement.