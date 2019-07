Michel Cymes vous aide à faire le tri dans les colorations pour cheveux

publié le 03/07/2019 à 10:23

Les colorations pour cheveux concernent plus de la moitié des femmes qui ont plus de la quarantaine. Les coiffeurs font œuvre utile pour le bien-être esthétique et psychologique de leurs clients. Mais on ne sait pas toujours quels produits sont utilisés pour teindre les cheveux.

Les produits utilisés pour colorer les cheveux contiennent souvent des ingrédients indésirables, en tête desquels on retrouve plusieurs allergènes. L’un d’entre eux s’appelle le paraphénylènediamine. Cela fait des années que l’Union européenne dit qu’il peut provoquer des réactions allergiques potentiellement grave, mais il n’est pourtant pas interdit. Son utilisation est tout juste limitée, dommage pour un produit dont le bénéfice est uniquement esthétique.



Il ne faut donc pas abuser de la coloration, et faire le tri entre les différents types de coloration.

Quelle coloration choisir ?

La coloration la moins recommandée est la coloration permanente. Avec celle-ci, on peut shampouiner tant qu’on le veut, elle ne part pas. Cette efficacité à un prix. Les produits utilisés contiennent des oxydants, de quoi accélerer le vieillissement, un comble quand on veut paraître plus jeune, et parfois même de l’ammoniac. Tout cela n’est pas très bon pour le cuir chevelu.

La coloration ton sur ton est moins agressive pour le cuir chevelu, et passe après quelques shampoings. Mais elle ne transformera jamais un brun en blond ou une blonde en brune.

Les produits végétaux sont sans doute les moins problématiques. Les ingrédients peu recommandables sont moins nombreux, même si les étiquettes sont parfois trompeuses.

Pour y voir un peu plus clair, comme pour les produits alimentaires, demandez à voir la composition. S’il y a plus de 6 ingrédients, c’est mauvais signe.