Crèches : pourquoi le personnel ne porte pas de masque avec les enfants

publié le 01/09/2020 à 06:12

Les crèches, contrairement aux écoles, ont déjà fait leur rentrée depuis plusieurs jours. Pourtant, cela ne les empêche pas de s'interroger sur le protocole sanitaire qu'elles doivent mettre en place. Une règle en particulier pose question : le port du masque.

Le ministère de la Santé et le secrétariat d’État à l’Enfance ont tranché en fin de semaine dernière, le vendredi 28 août, pour un nouveau protocole sanitaire. Un décret a été publié et un guide a été envoyé ce lundi 31 août. Sur le port du masque, les règles restent les mêmes : il est obligatoire pour les parents et pour les professionnels, mais pas lorsqu'ils sont en interaction avec les enfants.

Une exception qui peut paraître étrange. Pourquoi le personnel de crèche peut-il enlever le masque avec les enfants, alors qu'il est obligatoire pour les enseignants en maternelle ? Certains parents, mais aussi certains personnels, s'inquiètent donc du risque de contamination.

Un problème pour le développement ?

En vérité, le port du masque avec les enfants pose une vraie question au gouvernement. Malgré la publication du nouveau guide, la règle en la matière n'est d'ailleurs pas fixée, confirme à RTL.fr le secrétariat d'État à la protection de l'enfance. En effet, un avis du Conseil scientifique a été demandé à ce sujet, et devrait être rendu dans les prochains jours.

Comme l'explique la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC), il faut prendre en compte le besoin des enfants de voir les visages. "Voir les expressions de l’adulte qui prend soin de lui est important, notamment dans le développement du langage", soutient Elsa Hervy, déléguée générale de la FFEC.

Certains professionnels de la santé mentale s'inquiètent également des éventuelles conséquences du port du masque sur le développement des enfants, en particulier pour les tout-petits. Selon le Dr Robert Cohen, pédiatre infectiologue et vice-président de la Société Française de Pédiatrie, c'est d'ailleurs "un sujet réel, un vrai souci".

Au Conseil scientifique de trancher

Pour l'heure, les dernières études sur le sujet soutiennent que la circulation du virus est moins importante entre enfants qu'entre adultes. En revanche, les enfants malades sont plus difficiles à repérer car ils sont souvent asymptomatiques, et ils peuvent contaminer les adultes. En revanche, on ne sait pas à quel point les enfants sont contagieux.

Le sujet est donc entre les mains du Conseil scientifique. En attendant, la FFEC a salué la décision du gouvernement de faire un nouveau guide des mesures sanitaires en crèche, et s'est réjouit "que les autorités sanitaires soient à nouveau réinterrogées sur la pertinence de cette règle" du port du masque avec les enfants.

"Si le gouvernement décidait de rendre le masque devenait obligatoire avec les enfants, on l'appliquerait", soutient Elsa Hervy.