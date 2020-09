Coronavirus : le masque "doit être gratuit pour tous" à l’école, selon Hollande

publié le 30/08/2020 à 22:34

François Hollande estime que "le masque est aujourd’hui la réponse" contre le coronavirus. C'est ce qu'il a assuré ce dimanche 30 août sur le plateau du 20 heures de France 2. "Si on veut vivre à peu près normalement, il va falloir vivre masqué et cela pendant plusieurs mois", a assuré l'ex-chef de l'État.

Pour l'ancien président de la République, "si on veut éviter le confinement qui est la contrainte absolue, il faut le masque". François Hollande prône "le masque partout et le masque pour tous". Quant on lui demande s'il aurait fourni les masques gratuitement à tous les élèves de France pour la rentrée, François Hollande est clair.

"Je pense que le masque étant quasi obligatoire, il doit être, dans l'enseignement public comme privé d'ailleurs, gratuit pour tous et fourni par l'Éducation nationale", a-t-il assuré. "On fournirait des ordinateurs mais pas de masque, tout ça n'a pas de sens", a ajouté François Hollande.