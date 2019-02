Pourquoi la fonte du glacier Thwaites fait craindre un scénario catastrophe

publié le 20/02/2019 à 05:02

C'est un scénario catastrophe qui se profile à l'horizon. La fonte du glacier Thwaites, l'un des plus grands de la planète, est suivi par des satellites depuis 25 ans. Aujourd'hui, il diminue de 500 mètres par an.



Il faut dire qu'il est grand comme un quart de la France et que sa fonte est déjà responsable pour 4% de la montée des eaux. Cet immense glacier de l'antarctique Ouest est en effet rongé de l'intérieur. Les scientifiques se sont rendus compte qu'une immense cavité de 10 kilomètres sur 4 s'est creusée sous sa surface, libérant ainsi 14 milliards de tonnes de glace fondue dans les océans.

Évidemment, le réchauffement climatique est à l'origine du phénomène. Les eaux profondes qui deviennent moins froide continuent de provoquer sa fonte.

Thwaites est d'ailleurs l'un des glaciers de l'Antarctique qui disparaît le plus vite. Une étude vient de révéler son instabilité alors qu'il pourrait bientôt se détacher de la roche à laquelle il est accroché.

Quelles conséquences possibles ?

Cela pourrait évidemment avoir des conséquences importantes. En effet, si cet énorme glaçon venait à fondre complètement, le niveau de la mer pourrait alors augmenter de 65 centimètres.



Mais le scénario catastrophe ne s'arrête pas là. Car Thwaites ne disparaîtra pas tout seul. Comme un effet domino, il entraînera avec lui d'autres glaciers de l'Antarctique, qui eux aussi fondront, avec à la clé une hausse du niveau des mers de plus de 3 mètres.



Le mouvement semble inéluctable. En revanche, celui-ci pourrait s'étaler sur des centaines voire des milliers d'années si on n'arrive pas à freiner le réchauffement de notre planète.