Les pommes de terre, un matériau de construction très écologique

publié le 19/02/2019 à 06:12

Des maisons construites avec des pommes de terre. Si cela paraît improbable, une entreprise britannique a réussi à transformer cet aliment de la vie de tous les jours en matériaux de construction. Une bonne nouvelle pour la planète mais aussi pour la santé.



En effet, dans les matériaux de construction comme les moquettes, les parquets, les peintures, il y a une substance appelée le formol. Ce dernier sert à lier, à donner de la consistance à ces matériaux. Mais, c'est un poison. Le formol se transforme en formaldéhyde qui est un composé toxique, cancérogène.

C'est pourquoi des chercheurs de la société Chip's board à Kingston, en Grande-Bretagne, ont annoncé avoir mis au point une substance pour remplacer le formol grâce aux épluchures de pommes de terre. Une technique qui serait sans danger.

Jusqu'à présent, il n'y avait pas grand chose pour remplacer le formol, à tel point que même dans des matériaux censés être plus naturels avec du chanvre, de la paille, le formol était toujours utilisé... Cette innovation devrait donc nous permettre de mieux respirer.



Et celle-ci semble séduire. La société a déjà signé un partenariat avec la marque de frites McCain. Elle récupère leurs épluchures pour faire le substitut au formol et elle transforme une partie des fibres pour faire des plaques qu'on pose sur les murs, sur les sols...