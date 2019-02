publié le 15/02/2019 à 05:24

Côte a côte, les écologistes et les pécheurs français dénonçaient cette technique, qui consiste a envoyer des décharges électriques dans l'eau pour paralyser le poissons et pouvoir tranquillement les capturer dans les filets.



Ce sont les Hollandais qui la pratiquent surtout. Mais quand ils passent derrière, les bateaux français constatent une hécatombe. Toutes les espèces, même celles qu'on ne mange pas, sont touchées. Il ne reste rien.

C'est donc une vrai victoire pour les écologistes, notamment l’association Bloom qui se bat depuis des années sur le sujet, qui a révélé les dégâts, qui a porté plainte contre les Pays-Bas. Une victoire aussi pour les députés européens.

À ceux qui se demandent à quoi sert le Parlement européen, voilà un exemple. Il y a un an, il a voté a une large majorité l'interdiction de la pèche électrique. À l’époque, la commission et les États traînaient les pieds. Ils ont fini par se ranger du coté du Parlement et décidé a leur tour de mettre fin a cette pratique le 1er juillet 2021



Les pécheurs hollandais ne sont pas contents. Certains risquent de continuer d'ailleurs, mais ils seront contrôlés, sanctionnés. C'est un peu comme lorsque la pêche au thon rouge a été limitée en Méditerranée, certains bateaux français ont continué dans l’illégalité. Et puis à force de payer des amendes et d'être pointé du doigt, ils ont fini par respecter les règles.