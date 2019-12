Pourquoi il ne faut absolument pas jeter vos piles à la poubelle

publié le 20/12/2019 à 06:41

Qui dit Noel, dit cadeau, dit jouets et donc "piles" pour les faire fonctionner. En France, une pile sur deux est vendue pendant les fêtes de fin d'année. La poupée qui chante, la manette de console, la télécommande de voiture électrique ou la boite a musique, tout ça fonctionne avec des piles. Vous rajoutez la guirlande pour le sapin : une pile sur deux est vendue entre fin novembre et janvier.

Si on ajoute aux piles, les batteries de téléphone, tablettes, qu'il faut aussi changer un jour, on a en a en moyenne 106 par famille, dont 13 qui ne servent strictement à rien au fond d'un tiroir ou dans une boite. Et ça augmente, à cause notamment des nouveaux objets connectés.

En France, la moitié des piles et batteries seulement sont récupérées pour être recyclées. Si vous voulez d'ailleurs savoir combien vous avez de piles chez vous, il y a sur internet un site : un calculapiles. En répondant à quelques questions, sur la taille de votre famille, votre mode de vie, vous risquez d'être surpris.

80% d'une pile se recycle

Donc il est important de les apporter quand elles ne servent plus dans l'une des 32.000 boites de collecte en France installées aux caisses des supermarchés, dans les magasins de bricolage ou d'électronique. Si vous les jetez encore à la poubelle, les piles contiennent du plomb, des métaux toxiques qui risquent de polluer les nappes phréatique autour des décharges ou de polluer l'air lorsqu'elles sont incinérées. Donc autant les rapporter.

80% d'une pile se recycle. On récupère de l'acier, des métaux, parfois rares, du lithium, du nickel, du cobalt. Ça évite de les extraire des mines en Asie ou en Afrique ou les employés, parfois des enfants, travaillent dans des conditions épouvantables. Au final, ça permet de récupérer la matière et en plus de créer des emplois.