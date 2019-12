"L'Affaire du siècle" : rendez-vous manqué pour la France

publié le 18/12/2019 à 09:42

Il y a un an, le 18 décembre 2018, la pétition "l'Affaire du siècle" était lancée en France par des ONG de l'environnement, dont Greenpeace, la Fondation Hulot ou Oxfam. 2,2 millions de signatures ont été réunies pour demander au gouvernement d'agir pour le climat. Mais un an après, pour les mêmes associations, les mesures prises sont très insuffisantes.



Pourtant, la France fait partie des rares pays au monde qui voient leurs émissions de gaz à effet de serre baisser chaque année. Pourtant ce n'est pas assez, car l'hexagone est incapable de tenir ses engagements. Par exemple, la France veut être neutre en carbone et ne plus polluer en 2050 mais selon les ONG, au rythme actuel de baisse de ses émissions, elle y arrivera en 2093, soit un retard de 43 ans. Ces calculs se basent sur les données du ministère de l'Écologie, ils n'ont rien de farfelu.

Appel à témoignages du dérèglement climatique

Depuis un an, le gouvernement a augmenté le malus sur les voitures polluantes, promis de fermer les dernières centrales à charbon et mis en place un plan vélo. Or, ces mesures ne suffisent pas pour respecter nos engagements internationaux. Il faudrait déployer beaucoup plus les énergies vertes, lancer un programme pour les véhicules à hydrogène, rénover plus de bâtiments et développer plus vite les transports en commun. Les solutions existent, mais il faut y mettre les moyens.

En attendant, les ONG lancent un appel à témoignage. Si vous vous sentez victime du dérèglement climatique, vous pouvez vous signaler sur le site "l'Affaire du siècle". Le site a déjà recueilli les témoignages des vignerons de l’Hérault dont les raisins ont brûlé cet été par la chaleur, des vignerons du Beaujolais dévasté par la grêle, ou encore, des habitants du Var qui collectionnent les inondations depuis 10 ans. Le but est de construire une carte très concrète des victimes du climat en France qui sera remise au gouvernement.