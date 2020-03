Pourquoi devons nous taper un code PIN ?

publié le 15/03/2020 à 06:31

Quand l'on souhaite déverrouiller notre smartphone il nous faut un code PIN, quand l'on veut retirer de l'argent aussi et pour faire un achat avec notre carte bancaire c'est la même histoire, mais d'où vient le code PIN et que signifie t-il ?



Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :



1) Portable Initializing Network : initialisation du réseau mobile.



2) Personal Identification Number : numéro d’identification personnel.



3) Pro Inducat Nome : du latin "pour induire son nom".



Réponse : la solution est la deuxième proposition.Oui, code PIN signifie Personal Identification Number : numéro d’identification personnel. Ce système de code ne date pas du téléphone mobile, il est plus ancien. Souvenez-vous quand le code secret est arrivé sur les cartes bancaires.



Avant le code PIN on signait les tickets de caisses

Les terminaux de paiement électronique avaient seulement 10 ans puisque ils ont été lancés en 1980, à l’époque ils se contentaient de lire la piste de la carte bancaire qui n’avait pas encore de puce. Il fallait signer le petit ticket pour authentifier la transaction. Tant que l'on est a décrypter les acronymes, que signifie SIM ? PIN et SIM ont une lettre en commun, "identity" ou "identité", logique, les deux travaillent de concert. La carte SIM, c’est en fait, la carte d’identité de l’abonné, le "subscriber identity module".

Un petit conseil avant de se quitter : Puisque l’on parle de code PIN, que l’on oublie souvent, quel moyen mnémotechnique pour ne pas l’oublier ?

Premier conseil : sachez que la plupart des banques proposent la personnalisation du code PIN de la carte bancaire, encore faut-il le demander. Normalement, cela se fait au moment du renouvellement, mais bon, vous pouvez aussi perdre votre carte et demander une nouvelle fabrication.

Second conseil : comment mémoriser un code PIN, sans que ce ne soit une date de naissance ou d’anniversaire ? Sachant que l'on doit ensuite se souvenir de la date choisi ? Et bien c’est tout simple : choisissez une forme géographique sur le clavier. Un L donne par exemple 2589, un triangle offre plus de possibilités : par exemple 1532 ou encore 4865 !